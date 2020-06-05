З понеділка 50% Іспанії переходити на останній етап послаблення карантину

З 8 червня більша частина Іспанії перейде до останнього етапу послаблення карантинних обмежень.

Як пише “Європейська правда” з посиланням на El Mundo, відповідне рішення погодили сьогодні на засіданні уряду.

З наступного понеділка, 8 червня, найбільш постраждалі від коронавірусу регіони Іспанії – Мадрид та Барселона – перейдуть на “фазу 2” послаблення карантину, а решта країни – на останній, 3-й етап. Таким чином, з понеділка до “фазі 3” перейдуть 52% населення Іспанії.

Для них з’єднання являється можливість поїздок у межах свого автономного регіону. Літні тераси ресторанів зможуть приймати відвідувачів з обмеженням 75% від наявної кількості місць, а приміщення закладів – до 50%.

Крім того, дозволили проведення весіль – за участі не більше 150 гостей. Також – з обмеженнями – відкриваються розважальні зони торгових центрів. “Масковий режим” у общественных місцях залишиться обов’язковим.

Рішення щодо того, коли знімати останні обмеження, будуть приймати самі автономні регіони залежно від ситуації. Для Мадриду та Барселони, які перейшли до “фазі 2” відтепер не буде обмежень щодо часу перебування надворі, також дозволять зустрічі у компанії 10-15 людей, відвідування родичів; зможуть відкритися пляжі та басейни.