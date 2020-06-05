Визначено явний симптом легкої форми коронавірусу

Американські медики змогли визначити симптом, який найбільш часто зустрічається у хворих на легку форму коронавірусу. Дослідження показали, що більше половини інфікованих відчувають повну або часткову втрату смаку.Саме цей симптом дозволяє з високою точністю відрізнити коронавірус від звичайного ГРВІ. Інші симптоми COVID-19 можуть перетинатися з різними захворюваннями: кашель, підвищена температура, утруднене дихання.

“З’ясувалося, що змінене або повністю втрачене почуття смаку присутнє у значної частини пацієнта. У більш ранніх дослідженнях ця ознака не спостерігалася. Можливо, це було пов’язано з переважанням інших симптомів”, – стверджують американські лікарі.