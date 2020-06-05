Ціни на нафту йдуть вгору на тлі очікувань з приводу зустрічі ОПЕК

Міністри ОПЕК+ завтра можуть обговорити продовження скорочення видобутку нафти. У зв’язку з цим ціна на нафту на п’ятничних торгах стрімко зросла.

Про це свідчать дані порталу Investing.com станом на 19:38 у п’ятницю, 5 червня.

Так, серпневі ф’ючерси на нафту еталонної марки Brent на лондонській біржі ICE Futures до 19:38 МСК у п’ятницю коштували $42,01 за барель, що на $2,02 (5,05%) вище від закриття торгів вчора.

У свою чергу липневі ф’ючерси на марку WTI на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу піднялися в ціні на $1,73 (4,62%) — до $39,14 за барель.

Варто зазначити, що котирування на нафту завершують зростанням вже шостий тиждень поспіль. На думку експертів, це стало можливо завдяки публікації свіжих статистичних даних по ринку праці США, які вселяють у учасників торгів оптимізм. Число робочих місць в Штатах у минулому місяці збільшилося на 2,509 млн, а безробіття впала до 13,3% з рекордних 14,7% у квітні.

У свою чергу джерела в Міненерго Росії стверджують, що завтра, 6 червня, пройдуть міністерські зустрічі країн ОПЕК, так і країн, які не входять в організацію. За версією аналітиків, той факт, що зустріч вже призначена, означає подальше скорочення видобутку нафти в майбутньому тими країнами, які не виконували операцію.

Очікувалося, що країни ОПЕК повинні будуть в травні знизити видобуток на 6,085 млн б/з з рівня 26,7 млн б/с. Крім того, завтра ОПЕК+ продовжить на липень нинішній рівень скорочення видобутку, який згідно угоді повинен був діяти до червня. Якщо рішення не буде прийнято, країни зможуть з 1 липня зменшити скорочення видобутку до 7,7 млн б/з з 9,7 млн б/с.

Тим часом нафтовиробники Мексиканської затоки готуються до урагану «Крістобаль». Нафтові компанії, включаючи BP, Equinor і Murphy Oil, почали частково евакуювати працівників з родовищ. На шельфі США в Мексиканській затоці видобувається близько 2 млн б/с нафти, свідчать дані Управління з енергетичної інформації Міненерго країни (EIA). За словами аналітика «БКС Брокер» Ігоря Галактіонова, «під загрозою опинилися близько 45% всієї нафтопереробки США і 15% видобутку нафти».

Також наголошується, що кількість діючих нафтових і газових бурових установок в світі в травні впало на 338 — до мінімуму з квітня 1999 року. У США кількість установок в травні скоротилося на 218 щодо попереднього місяця — 348, що є рекордно низьким показником.