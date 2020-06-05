Дешева їжа в пластиковій посуді. Їдальня Верховної Ради відкрилася після карантину

Карантин вплинув на роботу багатьох установ громадського харчування, в тому числі їдальню Верховної Ради. Вона вийшла з карантину, але депутатам там стали продавати страви в пластикових контейнерах.

Про це повідомляє кореспондент «Країни».

До закриття на карантин їжу в їдальні розкладали по тарілках і іншим багаторазовим ємкостей. Тепер же харчі продається в коробках з пластику — як у відділах кулінарії звичайного супермаркету.

Їдальня Ради до карантину. Фото: Країна

Подача страв на карантині. Фото: Країна

Наш кореспондент також сфотографував меню в парламентській їдальні. Як видно, ціни там дуже низькі. Наприклад, бутерброд із сьомгою коштує всього 39 грн, порція холодцю — 36 грн, а найдорожче обійдеться вирізка зі свинини під соусом (78 грн). У звичайних кафе останнє з названих страв обійдеться не менше ніж в 115 грн.