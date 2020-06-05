Королевська влаштувала перестрілку з Рєзніковим в студії Шустера

Народний депутат від ОПЗЖ Наталія Королевська влаштувала словесну перепалку з віце-прем’єром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Рєзніковим.

Гарячий спір стався в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» увечері в п’ятницю, 5 червня, коли вони обговорювали проблеми жителів Донбасу.

Королевська дорікала владу в тому, що «потрібно починати діяти», називаючи їх методи малоефективними. «Або ми побачимо реальні справи, або будемо далі слухати байки і обман», – заявила нардеп.

Резніков парирував, зазначивши, що вона і є носієм влади. «Влада належить народу. Народ вибирає своїх народних депутатів… Дивно, коли представник Верховної Ради звертається до когось, народний депутат і є владою», – зазначив віце-прем’єр.

У відповідь Королевська дорікнула Рєзнікова в тому, що за шість років влада не відновила житло постраждалих від війни громадян.

«Ми готові дати вам всі законодавчі акти і показати всі помилки уряду, які створюють бар’єри… Дати програму, як соціально реінтегрувати, підтримати людей», – сказала вона.

Резніков ж запропонував Королівської приєднатися до спільної роботи.

«Запрошую у вівторок до себе в гості з вашим пакетом законодавчих актів, поспілкуємося… Коли будете готові, приїжджайте», – відповів він.

Королевська заявила, що в цей день буде у від’їзді, додавши, що може прийти на зустріч в інший день.