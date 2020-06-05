Федоров про хабарі: До мене приходять з усіх сторін домовлятися і пропонують відсотки від закупівель. Встановив собі камери в кабінеті і записую

Віце-прем’єр-міністр — міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров заявив, що йому пропонували хабарі у вигляді відсотків від ІТ-закупівель. Щоб до нього більше не приходили з такими «пропозиціями», міністр встановив камери в своєму кабінеті в будівлі уряду.

Про це Михайло Федоров розповів в інтерв’ю LB.ua.

«Дуже багато людей приходять до мене зі всіх сторін домовлятися і пропонують відсотки, щоб ми підтвердили закупівлю. Ми про це інформує Службу безпеки України. Я дуже сподіваюся, що ми взагалі зупинимо всі закупівлі і правильно цю програму трансформуємо — будемо давати дозволи на закупівлю тим компаніям, які реально відповідають вимогам, а не тільки намагаються заробляти на цьому гроші. Різні спроби бувають: пишуть повідомлення, через знайомих телефонують. Навіть тиск на інших міністрів і ставлять під сумнів нашу репутацію.

До одного з міністрів звернулися його знайомі і сказали, що Міністерство цифровий трансформації не хоче узгодити тендер на 30 млн для вирішення однієї проблеми за допомогою технологій. Він мені натякнув, що, може, у мене в міністерстві хочуть заробити грошей, тому зупиняють. Для мене це дуже принципове питання. Я відразу зібрав велику нараду, щоб показали багато листів, аналізів цієї закупівлі, де з 30 млн лише 18 млн потрібно було заплатити роялті невідомої компанії за використання цієї технології. У мене такого бюджету немає для всього міністерства! Ми відразу зрозуміли, що хтось хоче заробити, тому нас усі підтримали. Ніколи не пропонували якусь суму — зазвичай це відсоток від закупівель», — розповів Федоров.

«До речі, після цього я встановив собі камери в кабінеті і записую, що відбувається, для того, щоб, якщо будуть якісь конкретні пропозиції до мене, я звернувся в правоохоронні органи. Я хочу тепер, щоб до мене навіть не приходили з такими питаннями і розуміли, що у мене все пишеться. Ідеально було б зробити, щоб стало публічним те, що тут відбувається», — відзначив Федоров.