Повінь – зміна системи

Menu
Close

Лисенок отобрал миску с едой у котов

06.06.2020

Жительница Пскова запечатлела совместную трапезу трёх пушистых питомцев, которую прервала маленькая лиса, не пожелавшая делить еду с котами.

Об этом пишут СМИ.

Хитрый детёныш вцепился в ёмкость с кошачьим кормом и утащил его в угол, после чего устроил трапезу в гордом одиночестве.

«В течение некоторого времени лиса жила у нас дома с нашими котами. Животные весело проводили время и им даже удавалось играть друг с другом. Но когда дело доходило до еды, лисёнок старался съесть всё, воруя пищу у моих питомцев», — написала в комментариях автор видеоролика, опубликованного недавно на развлекательном канале в Yоutubе.

Это интересно:  Названа культовая модная вещь всех времен

:  Новости Ю

Читайте також:   Силовики випустили близько 14 хв за добу, заявили в ДНР
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *