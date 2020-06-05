Лисенок отобрал миску с едой у котов

Жительница Пскова запечатлела совместную трапезу трёх пушистых питомцев, которую прервала маленькая лиса, не пожелавшая делить еду с котами.

Об этом пишут СМИ.

Хитрый детёныш вцепился в ёмкость с кошачьим кормом и утащил его в угол, после чего устроил трапезу в гордом одиночестве.

«В течение некоторого времени лиса жила у нас дома с нашими котами. Животные весело проводили время и им даже удавалось играть друг с другом. Но когда дело доходило до еды, лисёнок старался съесть всё, воруя пищу у моих питомцев», — написала в комментариях автор видеоролика, опубликованного недавно на развлекательном канале в Yоutubе.

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: Новости Ю