Учасник дуету «Кролики» оскандалився через мовних квот в Україні

Один з учасників комедійного дуету «Кролики» Володимир Данилець назвав мовні квоти в Україні «злочином».

Про це він сказав в інтерв’ю каналу «112 Україна». За його словами, українська влада нібито гірше СРСР, тому що з-за квот не дає слухати музику і гумор деяких артистів.

«Ці квоти – це злочин. В Україні такого ніколи не було, щоб забороняли говорити тією чи іншою мовою. Навіть фашисти не забороняли говорити російською чи українською. Нам весь час кажуть, який поганий був СРСР. А ви ще гірше, не даєте слухати музику, яку люди хочуть, слухати гумор, артистів своїх гнобите, виганяєте з країни. Впроваджуєте в українську мову якісь дивні, нікому не зрозумілі слова. Квоти потрібні лише тим, хто ці квоти вводить. Народу вони не потрібні, – заявив Данилець.

Одним з таких «незрозумілих слів» Данилець назвав «на кшталт». Також він заявив, що нібито в СРСР не було ніяких обмежень для української мови.

«Навіщо брешуть, що Радянський Союз не давав говорити українською мовою? Я з села. Український день починався з бандури, потім йшов гімн України і весь день говорили українською. Мова була чудовою, літературної. А зараз на українському телебаченні дуже багато слів із Західної України. Це діалекти», – додав він.