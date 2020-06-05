Депутати ОПЗЖ поскаржилися в прокуратуру на журналіста Муждабаева, назвав УПЦ МП підрозділом ФСБ Росії

Народні депутати від «Опозиційної платформи – За життя» направили в Офіс генпрокурора звернення, в якому вимагають притягнути Муждабаева до відповідальності за розпалювання ворожнечі.

Текст їх звернення оприлюднив у Фейсбуці сам Муждабаєв.

«А. Муждабаєв зухвало звинувачує УПЦ у поширенні COVID-19 в Україні, постійно називаючи УПЦ підрозділом ФСБ Росії, ніж відкрито зневажає українців. Більше того, цей чоловік безпідставно стверджує, що УПЦ спрямовує кошти, пожертвувані її парафіянами, у ФСБ Росії нібито для підтримки війни Росії проти України. Називає УПЦ і резидентурою Росії в Україні, та торговим представником так званого «Русского Мира» в Україні, Церквою-вбивцею, а самих віруючих-українців УПЦ називає «рабами Путіна», в яких дві звивини в мозку», — йдеться у зверненні.

Депутатів обурило відео під назвою «Церква-брехня», «церква-смерть, «церква-зло». Московські попи довели, що зневажають українців», яке Муждабаєв опублікував на YouTube в кінці квітня.

Представники «ОПЗЖ» вимагають притягнути Муждабаева до відповідальності за порушення ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян).

Під зверненням стоять підписи 14 нардепів з ОПЗЖ.

«Налякали їжака голою опзжопой», – прокоментував звернення Муждабаєв.



