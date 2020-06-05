ФОПа оштрафували більш ніж на 100 тисяч за допуск дружини на роботу

Суд першої інстанції і Третій апеляційний адмінсуд визнали правомірним постанову Управління Держпраці у Кіровоградській області про накладення на фізичну особу-підприємця штрафу в розмірі 125,190 тис. грн. за те, що його дружина працювала на нього без оформлення трудових відносин.

Про це повідомляється на сайті Держслужби з питань праці.

У вересні 2019 року інспектор праці виявив, що в магазині чоловіки ФОПа торгівлю здійснює його дружина, яка не має для цього необхідних документів. Підприємець стверджував, що його дружина не торгувала продуктами, а хотіла взяти їх додому, однак інспектор праці зафіксував факт реалізації за допомогою відеотехніки.

Посадова особа вирішила скласти постанову про накладення на ФОПа грошового штрафу за використання неоформленого працівника.

Підприємець звернувся до Кіровоградського окружного адміністративного суду з позовом до Управління Держпраці з вимогою визнати протиправною постанову інспектора праці про накладення штрафу. Однак йому відмовили в задоволенні позову.

ФОП подав апеляцію, але Третій апеляційний адмінсуд залишив її без задоволення.

Згідно ст. 54 Господарського кодексу України, суб’єкти господарювання, які здійснюють некомерційну господарську діяльність, поширюються загальні вимоги щодо регулювання господарської діяльності з урахуванням особливостей її здійснення різними суб’єктами господарювання, які визначаються ГК України та іншими законодавчими актами.

Якщо особа виконує роботу на користь суб’єкта господарювання (ФОПа), його діяльність повинна бути закріплена трудовим договором.