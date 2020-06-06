В Україні після пом’якшення карантину збільшилася кількість вакансій

Кількість офіційно безробітних громадян в Україні знову зросла. Про це сказано в щотижневому звіті Національного банку України.

Однак за даними банку, в Україні після пом’якшення карантину зросла кількість вакансій.

«Бізнес почав активно шукати працівників. Кількість нових вакансій на сайтах працевлаштування зросла», – сказано в повідомленні НБУ.

У фінустанові пов’язують зростання кількості вакансій зокрема з відкриттям ресторанів і запуском громадського транспорту.

Відзначимо, що в Службі зайнятості також знизилася кількість звернень. Повідомляється, що в перші тижні травня реєструвалося від 5 000 до 7 000 звернень. За останній тиждень їх було всього від 3 000 до 4 000.