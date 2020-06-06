Головний «радикал» зібрався балотуватися на окрузі загиблого нардепа Давиденко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко збирається балотуватися у Верховну Раду на 208 окрузі, де став нардепом загиблий Валерій Давиденко. Про це політик оголосив в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, їх відносини з Давиденка були непростими, але покійний був «потужним депутатом» і багатьом допоміг Чернігівської області. Крім того, глава РП нагадав, що на цьому окрузі в 2012 році він був обраний з «феноменальним успіхом».

Ляшко стверджує, що тоді отримав один з найкращих результатів в країні. Після того випадку громадяни двічі обирали Давиденко.

«У нас там дуже потужна підтримка, і за мене голосували на президентських, і на парламентських виборах, тому ми цей округ нікому не віддамо… Я піду на цей округ і виграю вибори», — сказав він.

Екс-нардеп вважає, що всі українці бажають, щоб «Ляшко був у парламенті».

«Тому що Рада без Ляшка — як село без церкви», — додав він.