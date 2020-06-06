На що йдуть кошти з бюджетного спецфонду за COVID-19, і хто заробляє на коронавирусе

Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення бюджетних коштів з Фонду боротьби з коронавірусом для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України (ФССУ) у розмірі 2,279 млрд гривень

Передбачається, що кошти виділять ФССУ після внесення змін до бюджету Фонду на 2020 рік. Він повинен отримати 1,808 млрд гривень на поворотній основі для виплати матеріального забезпечення та 471,1 млн. гривень на безповоротній основі для виплати матеріального забезпечення (крім допомоги по вагітності та пологах) в частині надання допомоги на період перебування в установах охорони здоров’я та самоізоляції під меднаблюдением. А також для виплати одноразової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від COVID-19.

Фонд боротьби з коронавірусом на 65 млрд гривень створили в середині квітня 2020 року. Через місяць його існування прем’єр-міністр Шмигаль розповів, на що були витрачені ці гроші:

«20 млрд гривень пішло на пенсійну реформу, 6 млрд отримали фонди, які будуть допомагати безробітним, зокрема тим, хто втратив роботу за останні місяці. Це 196 тис. осіб, офіційно зареєстрованих на біржі. Ще 1,6 млрд гривень — це допомога сім’ям ФОП з дітьми. На 2 млрд гривень були профінансовані різні медичні закупівлі для лікарень. Останнім рішенням ми виділили МОЗ 1,3 млрд гривень на додаткові закупівлі лікарням і зарплати лікарям».

Загальна сума витрат склала 30,9 млрд гривень. Тобто ще більше половини виділених грошей залишаються невикористаними, і зараз йде їх розподіл. А так як Кабмін збільшив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття на 6 млрд гривень, а грошей все одно не вистачало, то вирішили взяти гроші з «коронавирусного» фонду.

Щоб краще розуміти, кому і за які послуги платять держустанови під час боротьби з коронавірусом, варто вивчити дані, які надає Лічильна палата. Вона повідомляє, що на 3 червня з бюджету на боротьбу з COVID-19 пішло більше 3 млрд гривень. Зафіксовані всі платежі, велика частина з яких — це суми за кілька тисяч гривень (замовлення лікарень на маски, дезінфектори тощо). Але є й мільйонні кошти, які викликають безліч питань.

Наприклад, партія апаратів ШВЛ на 17,2 млн гривень, які замовила через ТОВ «Медтехніка-Кривий Ріг» Сумська обласна клінічна лікарня. Але «Медтехніка-Кривий Ріг» виявилася просто посередником. Через три дні після отримання грошей від Сумської лікарні, вона перевела таку ж суму компанії «Медсервисгрупп».

Ця ж фірма отримала замовлення на поставку трьох апаратів ШВЛ Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування на суму майже 1,7 млн гривень. А також здійснила ремонт і технічне обслуговування обладнання для Полтавської міської клінічної лікарні №1 на 120 тисяч гривень. Департамент охорони здоров’я Закарпатської області перерахував їй 2 млн гривень за рентген-обладнання.

ЗМІ писали, що бенефіціарами компанії є киянин Андрій Забережный і житель села Романків Обухівського району Київської області Андрій Коломоєць. Андрій Забережный раніше був співзасновником низки компаній групи «Емансіс» Зази Берадзе. Останній є давнім бізнес-партнером екс-міністра охорони здоров’я Іллі Ємця.

А син Ємця Гліб значиться у співзасновниках декількох фірм Берадзе. Компанія Зази Берадзе «Лізоформ Медікал» також отримали ряд замовлень на суму кілька десятків тисяч гривень від регіональних лікарень. Зокрема, на експрес-тести: їх, приміром, замовляло комунальне підприємство «Лікарня №1» Житомирської міськради та Білоцерківський психоневрологічний інтернат. Вінницький обласний будинок дитини замовив «Лізоформ Медікал» захисних масок і рукавичок на більш ніж 27 тисяч гривень.

Великим підрядником лікувальних установ є також фірма «Медгарант», її власником є Олександр Островський. Раніше цю компанію включали в орбіту впливу екс-міністра охорони здоров’я часів Януковича Раїси Богатирьової.

Департамент охорони здоров’я Дніпропетровської області замовив цієї компанії захисних комбінезонів майже на 6,5 млн, КП «П’ята міська клінічна лікарня» Полтавської міськради внесла майже 5,9 млн передоплати за апарати ШВЛ, а Харківська обласна клінічна лікарня — 5,8 млн за системи рентген-діагностики.

Серед масштабних і гучних закупівель держави варто згадати костюми захисту з Китаю за подвійною ціною, ПЛР-тести нібито від українського виробника, які в підсумку виявилися китайськими і нечинними. А ще апарати ШВЛ для Міноборони, також придбані в Китаї, у фірми, яка виробляє модеми.

Фіксувалися випадки, коли МОЗ усвідомлено завищувало вартість деяких засобів захисту під час проведення тендерів. Наприклад, набувало респіратори по 100 гривень за штуку, коли держпідприємству «Медичні закупівлі України» вдавалося купувати такі ж респіратори по 27 гривень за одиницю.

Питань до медичних закупівель вже більш ніж достатньо, при цьому не видно, щоб хтось приймав заходи для мінімізації зловживань, що особливо насторожує. А найбільше в цій ситуації пригнічує те, що від коронавіруса продовжують вмирати люди, які не надається належна медична допомога. Пацієнтів у місцевих лікарнях рятують в основному за рахунок їх рідних, волонтерів, благодійних організацій та меценатів. Допомога держави відчувається мало, незважаючи на великі суми, закладені на боротьбу з COVID-19 у держбюджеті.

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