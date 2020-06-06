Доходи Мустафи Найєма різко зросли після призначення в «Укроборонпром»

Колишній депутат, журналіст, а сьогодні заступник генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм подав декларацію про доходи і майновий стан за 2019 рік.
Нагадаємо: в «Укроборонпром» він прийшов у листопаді 2019 року, після того як концерн очолив Айварас Абромавичюс. Повинен відповідати за зв’язки з органами державної влади, а також з профільними неурядовими організаціями та міжнародними партнерами концерну.
Згідно декларації, Наймання володіє/користується:
- квартирою в Києві (20%), загальною площею 63 м. кв.;
- орендує квартиру в Києві на 66 м. кв., яка належить якійсь Ользі Казанцевої;
- автомобілем Honda Accord (2008 р. в.), яка була придбана в 2016 році за 364 тис. гривень.
У 2019 році він заробив:
- 312 тис. гривень — зарплата від Верховної Ради;
- 304 тис. гривень — кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень;
- 12 тис. гривень — зарплата за сумісництвом (викладач) від «Університет«, Київська школа економіки»;
- 485 тис. гривень — зарплата за основним місцем роботи від «Укроборонпром»;
- 2,6 тис. гривень — додаткове благо.
Він також є членом низки громадських організацій:
- «Громадське телебачення»;
- «Глобал офіс»;
- «ЛІД ОФІС»;
- «Ініціатива реальних дій».
Після його призначення в «Укроборонпром» в ЗМІ відразу обрушилася критика щодо його зарплати. Адже лише за грудень 2019 року його дохід склав 310 521 Гривень — сума яка в 7 разів перевищила його місячний посадовий оклад, що становить 43 тисячі гривень. Крім того, він додатково отримав премію у розмірі 176 тис. гривень.
Може радник з питань комунікації отримувати таку ставку і є у нього достатній рівень знань в галузі оборонної промисловості? Цим питанням задавалися багато.
Багато хто побоювалися, що таке призначення може свідчити про корупцію в оборонній галузі.
Зовсім недавно в ЗМІ повідомлялося, що голова «Укроборонпрому» Айварас Абромавичюс організовує схему по розкраданню землі концерну «Артем» і ДП «Антонов». Нещодавно він звільнив з посади президента ДАХК «Артем» Марину Грищенко, а на її місце поставив «мажора-алкоголіка» Володимира Зіміна, який раніше був звільнений з концерну за корупційні злочини. Нових людей в оборонці розставляють, щоб провести так звану «приватизацію», реальною метою якої є злодійство земельних активів у Києві.