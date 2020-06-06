Доходи Мустафи Найєма різко зросли після призначення в «Укроборонпром»

Колишній депутат, журналіст, а сьогодні заступник генерального директора з питань взаємодії з органами державної влади концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм подав декларацію про доходи і майновий стан за 2019 рік.

Нагадаємо: в «Укроборонпром» він прийшов у листопаді 2019 року, після того як концерн очолив Айварас Абромавичюс. Повинен відповідати за зв’язки з органами державної влади, а також з профільними неурядовими організаціями та міжнародними партнерами концерну.

Згідно декларації, Наймання володіє/користується:

квартирою в Києві (20%), загальною площею 63 м. кв.;

орендує квартиру в Києві на 66 м. кв., яка належить якійсь Ользі Казанцевої;

автомобілем Honda Accord (2008 р. в.), яка була придбана в 2016 році за 364 тис. гривень.

У 2019 році він заробив:

312 тис. гривень — зарплата від Верховної Ради;

304 тис. гривень — кошти на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень;

12 тис. гривень — зарплата за сумісництвом (викладач) від «Університет«, Київська школа економіки»;

485 тис. гривень — зарплата за основним місцем роботи від «Укроборонпром»;

2,6 тис. гривень — додаткове благо.

Він також є членом низки громадських організацій:

«Громадське телебачення»;

«Глобал офіс»;

«ЛІД ОФІС»;

«Ініціатива реальних дій».

Після його призначення в «Укроборонпром» в ЗМІ відразу обрушилася критика щодо його зарплати. Адже лише за грудень 2019 року його дохід склав 310 521 Гривень — сума яка в 7 разів перевищила його місячний посадовий оклад, що становить 43 тисячі гривень. Крім того, він додатково отримав премію у розмірі 176 тис. гривень.

Може радник з питань комунікації отримувати таку ставку і є у нього достатній рівень знань в галузі оборонної промисловості? Цим питанням задавалися багато.

Багато хто побоювалися, що таке призначення може свідчити про корупцію в оборонній галузі.

Зовсім недавно в ЗМІ повідомлялося, що голова «Укроборонпрому» Айварас Абромавичюс організовує схему по розкраданню землі концерну «Артем» і ДП «Антонов». Нещодавно він звільнив з посади президента ДАХК «Артем» Марину Грищенко, а на її місце поставив «мажора-алкоголіка» Володимира Зіміна, який раніше був звільнений з концерну за корупційні злочини. Нових людей в оборонці розставляють, щоб провести так звану «приватизацію», реальною метою якої є злодійство земельних активів у Києві.