Чехія вислала двох співробітників посольства Росії в Празі у зв’язку з «справою отруєння»

Чехія оголосила двох співробітників посольства Росії персонами нон грата. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабиш на прес-конференції, передає «Радіо Свобода».

За його словами, це рішення було прийнято після того, як в ЗМІ з’явилася інформація про те, що російський дипломат нібито привіз до Праги отрута з Росії. Бабиш назвав цю інформацію «помилковим інцидентом».

Прем’єр Чехії не назвав імена співробітників посольства і не повідомив, ким вони працювали.

Нагадаємо, чеське видання Respekt повідомило, що до Праги приїхав російський спецагент, який привіз у портфелі отрута рицин. Після цього кількох чиновників чеські спецслужби взяли під посилену охорону. Серед них староста району Прага 6 Ондржей Коларж, за ініціативою якого на початку квітня демонтували пам’ятник маршалу радянського Івану Конєву. У Кремлі назвали «качкою» розслідування ЗМІ.