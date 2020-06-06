Задушила вихователька, а маму роблять винною. Ексклюзивні деталі смерті однорічної дівчинки у дитсадку Запоріжжя

У смерті однорічної дівчинки в нелегальному садку Запоріжжя може бути винна господиня дитсадка. Поліція області вже пред’явила їй підозра ст. 115 КК України (умисне вбивство). У п’ятницю, 5 червня, суд заарештував її без права внесення застави.

Також з’явилися відео з камер, які господиня не встигла знищити. На них видно, що вихователь прив’язує до обличчя заплаканої дівчинки подушку і відносить її в іншу кімнату.

У четвер, 4 червня, суд не зміг обрати запобіжний захід, і під охороною підозрювану відвезли додому. Чергове засідання має відбутися сьогодні, 5 червня.

Навіть не викликали швидку допомогу

Бабуся загиблої дівчинки Наталя Шандиба каже, що готова сама розірвати винуватицю загибелі її маленької внучки. «Вони її тепер возять під охороною, щоб ми не вбили. Де ж справедливість?! Прив’язала до лиця дитини подушку і просто задушила», – каже жінка.

Відео події з’явилося в Facebook (слабкими нервами і особам до 18 років не рекомендується дивитися, жорсткі кадри):

У Запоріжжі 29 травня в нелегальному дитячому саду, який розташувався у трикімнатній квартирі багатоповерхівки, померла однорічна дівчинка Олеся.

Маленькій Олесі був 1 рік і 2 місяці

Мама дівчинки, Аліна Дак, тільки на годину залишила доньку в цій квартирі. «Вона побігла за паспортом, щоб укласти договір з цим «садком». А через деякий час зателефонувала «вихователька» і сказала, що дитина не дихає. В швидку вже телефонували батьки, а в «садку» тільки викликали інших батьків, щоб ті забрали своїх дітей. І хоча в двох кроках від будинку дитяча поліклініка, туди не звернулися. Коли батьки примчали на машині, дівчинка була ледь теплою», – говорить OBOZREVATEL кума сім’ї Людмила Миколаївна.

Спочатку «вихователька» заявила поліції, що їй привели хворої дитини. А вже після відкриття, коли стало ясно, що дівчинка захлинулася блювотними масами, сказала, що Олесю хтось вкусив, дитина почала плакати, і вона поклала її в іншій кімнаті спати, закривши двері.

Наталія Шандиба, бабуся загиблої дівчинки, каже OBOZREVATEL, що коли дізналася про трагедію, одразу ж примчала в цю квартиру. «Там кімната і кухня об’єднані в один простір. Стоїть диван, плазма і кухонні меблі. І все! Ні ліжок, ні столиків для дітей. На стелажі деякі книги. Просто робили вигляд, що це для дітей», – зі сльозами розповідає жінка.

Будинок, де знаходиться нелегальний дитсадок

Папу неможливо відірвати від могили доньки

Аліна і Едуард Дак, батьки загиблої дитини, мають по одній дочці від першого шлюбу. Олеся була їхньою спільною дитиною.

«Едік дуже хороший тато. Для нього смерть дочки стала величезним горем. Ми на другий день ходили на кладовище до малятку, так чотири години не могли Едіка звідти забрати, він весь час сидів біля могили. З кожним днем стає все чорніше і чорніше», – розповідає кума Людмила Миколаївна.

Молода сім’я благополучна, живуть в будинку Едика, у них дві машини. Як кажуть родичі, вони все своєю працею заробляли.

Батьки загиблої дитини

«Син працює на заводі. Невістка пішла в декрет. Вона вміє робити манікюр і хотіла Олесю віддати в садок, а самої потихеньку почати підробляти. Її перша дочка йде в школу, Едік своєї дочки від першого шлюбу теж допомагає. І ось таке горе», – говорить Наталія Шандиба.

Зараз, за словами рідних Аліни і Едіка, винними хочуть зробити маму дитини. «До нас дійшли чутки, що родич цієї «виховательки» працює в обласній прокуратурі. І вони тиснуть, щоб зам’яти справу, а винною зробити маму», – згадує бабуся дівчинки.

Тим, хто незадоволений, порізали взуття

Трагедія сталася в багатоповерхівці. Сусіди квартири, де був розташований нелегальний дитячий садок, до сих пір в шоці.

Нещаслива квартира

Alexua.tv

«Цей садочок знаходиться тут років п’ять. Щоранку батьки приводять сюди дітей. Причому серед них є і крихітні дітки, і побільше. З цієї квартири постійно доноситься плач. Сусідка, яка живе поруч, розповідала, що власниця квартири весь час кричала на дітей. З нею живе співмешканець, він теж кричав на цих малюків. Як батьки залишали там своїх дітей, я не знаю. Там немає дитячих ліжечок, столиків, звичайна квартира», – розповіла OBOZREVATEL одна з сусідок.

Судячи по оголошенню нелегального садка, з батьків брали по 200 грн в день. Однак родичка сім’ї загиблої дівчинки каже, що з Аліни хотіли взяти 500 грн.

«Я розмовляла з сусідами. Вони розповіли – коли найближча сусідка пригрозила, що поскаржиться, так як тут постійно кричать і плачуть діти, то співмешканець цієї «виховательки» порізав ним взуття. Сусідка просто боялася куди-либото звертатися. Сама ж «працівниця садка» стверджує, що у неї і медичне, і педагогічну освіту. У своєму оголошенні вона навіть пропонувала приводити їй дітей з проблемами зі здоров’ям, мовляв, вона вміє з ними працювати», – говорить Наталія Шандиба.

На що батькам треба звертати увагу

Незалежний експерт з безпеки дітей Олена Лизвинская вважає, що вибір дитячого закладу для своїх дітей роблять самі батьки. І вони повинні звернути увагу на кілька аспектів.

Перше – це документи на діяльність. «Важливо перевірити наявність документів на діяльність, КВЕД (код діяльності), дозволу від державних служб (пожежники, санстанція)», – зазначає Лизвинская.

Крім цього, батьки повинні дізнатися, скільки часу вже працює дитячий садок, які результати вихованців, а не просто подивитися фото і відео в інтернеті. Необхідно перевірити документи вихователів, який у них стаж і освіта, а також поцікавитися документами про їх здоров’я.

Оголошення, яке давала господиня нелегального садка

Alexua.tv

Також, перш ніж вести туди дитину, варто оглянути приміщення, в якому вони стані, дізнатися, чим годують дітей.

«Я була в садках, які розташовані в напівпідвальних приміщеннях, далеко за містом у котеджних містечках і на 23-му поверсі житлового будинку. І в кожному з них свої нюанси», – пише у себе на сторінці в соцмережі Лизвинская.

Також вона радить батькам уважно читати договір, особливо якщо він написаний дрібним шрифтом. І обов’язково з’ясувати, чи мають працівники садочка навички надання першої медичної допомоги. Це дуже важливо.

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