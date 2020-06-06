Дружина Monatik показала фігуру в купальнику

Дружина українського співака Monatik Ірина Демічева продемонструвала форми на пляжі на своєму архівному знімку.

Дружина українського співака Monatik Ірина Демічева показала в Instagram архівне пляжне фото. На знімку вона позує в роздільному чорному купальнику.

“Як же цього літа хотілося б опинитися на березі океану й відчувати це відчуття щастя, яке дарує перебування на пляжі, в колі рідних і близьких людей, будувати замки з піску із синами і сміятися від душі із друзями, дякувати Всесвіту за таку сім’ю й життя, яке подарували. Щиро бажаю всім якомога більше щасливих днів у житті, й чудових спогадів, і добра, і людей справжніх, і взаємної любові”, – написала вона.

“Афродіта”, – прокоментувала n21valentina.

“Космічна краса”, – написала maya_serikova.

Monatik (Дмитро Монатік) народився 1 квітня 1986 року в Луцьку. Популярності виконавець набув після участі в шоу “Х-фактор” на каналі СТБ. Співак займав крісла судді на проєкті “Танці з зірками”, тренера вокального шоу “Голос країни” і “Голос. Діти” (“1+1”).

: gordonua.com