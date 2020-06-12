Коронавірус не вплинула на показники загальної смертності в Україні — главсанврач Ляшко

Епідемія коронавирусной інфекції не мала впливу на загальні показники смертності в Україні.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі радіо НВ, передає «Інтерфакс-Україна».

«Загальну смертність по Україні ми можемо побачити, зайшовши на сайт Держстату і побачивши динамку. Вона не показує зростання порівняно з аналогічними періодами минулого року», — сказав він, коментуючи зміни методики публікації Держстатом інформації про причини смертності під час карантину.

«Госттат не відмовився давати інформацію про причини смертності під час карантину. Він просто трохи інакше в період карантину збирає цю інформацію, тому не має розбивки за певними нозологіями», — сказав Ляшко.