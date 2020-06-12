Влаштував смертельне ДТП у центрі Москви Єфремов буде свідком у справі про збут наркотиків

Співробітники правоохоронних органів провели допит актора Михайла Єфремова з відкритого справі про збут наркотиків. З цього виробництва артист проходить в якості свідка.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу управління поліції Москви.

У поліції зазначили, що з актором, обвинуваченим в ДТП зі смертельним результатом на Смоленській площі, проведені слідчі дії в рамках справ про аварії, і про наркотики.

Зараз слідчі дії вже завершені. Єфремов вирушив у свою квартиру, де перебуває під домашнім арештом.