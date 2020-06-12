Ще поборемося!: Українці масово дякують адмірала Воронченко за службу

Відомі волонтери та військові дякують за службу адмірала Ігоря Воронченко, якого сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив з посади Командувача ВМС.

«Дякую за службу! Ще поборемося за флот і його майбутнє!» — написав волонтер Тарас Чмут.

Волонтер Наталія Карташова закликала завтра прийти до штабу ВМС і подякувати Воронченко за службу.

«Адмірал Ігор Воронченко, чесний і відважний офіцер, вже не командувач ВМС. Ми пройшли довгий бойовий шлях під його командуванням! Спасибі! Вірний Завжди!!!»

«Вдячна за відкритість, щирість, людяність, неймовірний оптимізм та позитив від кожної зустрічі! За важкі правильні рішення, за патріотизм і любов до рідної країни! Пане адмірал, ми завжди будемо разом з вами, яку б посаду ви займали, де б Ви не знаходилися», — написала Вікторія Кушнір, екс-прес-секретар Міністра оборони.

«Спасибі за службу. За вірність. За Вашу щирість. І за те, що Вам ніколи не було байдуже», — написала Яна Холодна, екс-керівник радіо «Армія ФМ».

«Ви були тим Командувачем, в командуванні якого було за фактом реалізовано человекоцентрическую підхід. Для Вас Армія починалася з людини!», — написала правозахисник і екс-радник генпрокурора Олена Вербицька.

«Не так часто зустрічаєш Кома, який заради того що б поговорити про флотські проблеми з водолазом-волонтером і морпіхів-волонтером, коштує два з половиною години на пронизливому березневому вітрі, біля Маку на Вокзальній..», — написав волонтер Костянтин Миргородський.

У партії «Європейська солідарність» назвали відставку Воронченко зачисткою армії Кремлем.