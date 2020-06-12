Лікарям грошей немає, але вам знайдемо: в Москві під путінський референдум людям роздадуть мільярди

У Росії планують запустити програму з грошовою винагородою за участь в голосуванні за поправки до Конституції.

В рамках проекту «Мільйон призів» громадяни отримають сертифікати на оплату товарів та послуг на загальну суму в 10 мільярдів рублів. Їх роздаватимуть на виборчих дільницях.

«Кожен, хто візьме участь електронно чи прийде на виборчу дільницю та проголосує, отримає код, і будуть розіграні бали. Після цього розіграшу людині будуть нараховані бали, якими можна буде скористатися», — пояснив керівник департаменту торгівлі і послуг Москви Олексій Немерюк.

За його словами, сертифікати будуть діяти в московських підприємствах сфери послуг, ресторанах і магазинах. Мерія розраховує, що це простимулює зростання споживчого попиту.

Також Немерюк зазначив, що аналогічні акції проводяться в багатьох країнах світу і спрямовані на стимулювання відновлення сфери послуг і торгівлі після спаду через пандемії коронавіруса.

«У зв’язку з цим було запропоновано, що зі свого боку бізнес готовий надати знижки та бонусні акції більш ніж в 3 тисячах магазинів, а жителі, у свою чергу, отримають через портал «Активний громадянин» понад 2 млн подарункових сертифікатів, якими можна буде оплатити товари і послуги», — додав Немерюк.

У сертифікаті 1 бал дорівнює 1 рублю. Ці гроші люди зможуть витратити до 31 грудня 2020 року.

«Ми розраховуємо, що ця акція зі стимулювання споживчого попиту сукупно може скласти до 10 млрд рублів, які буквально в найближчі кілька місяців будуть запущені в економіку міста», — сказав Немерюк.

Нагадаємо, в Росії влада не виплатили суму грошей медикам, яку обіцяли за боротьбу з коронавірусом.