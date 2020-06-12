У США почали випробовувати «коктейль із антитіл», які запобігають захворюванню на COVID-19

У Сполучених Штатах почалися випробування ліків, які можуть не лише лікувати коронавірусну хворобу, а й запобігати її виникненню в організмі.

Йдеться про суміш антитіл до COVID-19, яку розробила американська фармацевтична компанія Regeneron Pharmaceuticals Inc. Про це повідомляє CNN.

Як зазначає компанія, свій «коктейль із антитіл» до COVID-19 вона випробує на чотирьох категоріях людей: яких ушпиталили з коронавірусною хворобою; які мають симптоми хвороби, але не ушпиталені; здорових людей із високим ризиком зараження коронавірусом; і здорових людей, які мали тісний контакт із людиною з COVID-19.

“Ми витворили унікальний антивірусний коктейль із антитіл, які мають потенціал як запобігати коронавірусній інфекції, так і лікувати її, а ще випереджати “вивільнення” вірусу, що є важливою засторогою у світлі нинішньої глобальної пандемії”, — зазначив співзасновник і голова Regeneron Джордж Янкопоулос.

Для свого «коктейлю» науковці компанії використали два віді антитіл, після чого масштабували їх і перетворили на ліки. Зазначимо, що йдеться не про вакцину — суміш антитіл не надає постійного захисту від хвороби. Утім вони все ж створюють певний пасивний імунітет і можуть бути створені швидше за вакцину від COVID-19, зазначає CNN.