У «Голосі» запевнили, що Вакарчук буде залученим до місцевих виборів

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук, який вирішив скласти мандат депутата, продовжить політичну діяльність і буде залученим до місцевих виборів.

Про це у коментарі hromadske розповіла депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун.

«Ми казали, що ми не будуємо лідерську партію. Святослав завжди казав, що він йде, аби завести людей у парламент. Він завів нових людей. І це, власне, його головне досягнення. Він залишається в партії.

Він буде залишатися працювати на місцевих виборах, він не здає партійний квиток», — сказала вона. Також Совсун підтвердила, що для Вакарчука робота в Раді «не є тим, що його все життя цікавило».

«Ми розуміємо, що наявність сильного лідера робить його мішенню. Це постійні інформаційні кампанії Портнова і всіх інших, і це часто створює проблеми на рівному місці, де їх би могло не бути», — додала депутатка. Не задоволені у «Голосі» ї рейтингом партії. «Зі Славою в парламенті чи без, ми розуміємо, що наші рейтинги на сьогодні не є оптимальними, і нам потрібно працювати над підвищенням їх і переконувати громадян, що ми хочемо працювати на їхні інтереси. Наші рейтинги сьогодні нас не задовольняють», — підсумувала Совсун.