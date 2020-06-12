Українці втомилися від русофобської істерії» , — партія ОПЗЖ привітала РФ з «днем Росії»

«Партія «Опозиційна платформа – За життя» привітала всіх росіян з їх державним праздникм — днем Росії.

Про це йдеться на сайті партії.

У повідомленні зазначається: «Партія «Опозиційна платформа – За життя» від імені всіх українців, які виступають за відновлення співпраці та нормалізацію відносин з Російською Федерацією, вітає росіян зі святом – Днем Росії!

Що б не говорив Президент України Зеленський, але з Росією нас пов’язують не просто спільні кордони, а насамперед родинні зв’язки, тісно переплетені людські долі, духовні і культурні цінності, спільна історична спадщина, перемога у Великій Вітчизняній війні і пам’ять про цю Велику Перемогу, сплотившая наші народи на століття.

Саме тому всі спроби влади і національно стурбованих політиків, ура-патріотичного меншини вбити клин між українцями та росіянами, розірвати відносини між нашими країнами зазнали фіаско.

Українці втомилися від русофобської істерії, від політики ненависті і чудово розуміють, що сьогодні Україна як ніколи потребує розвитку діалогу з Росією, радикальної зміни економічного курсу та відновлення стратегічного економічного партнерства з РФ.

Перший крок до початку діалогу між Україною та Росією вже зроблено. За ініціативою нашої партії у Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об’єднання «Міжпарламентський діалог в ім’я світу: Україна ‒ Росія ‒ Німеччина ‒ Франція».

Діалог і компроміси – ось шлях до миру і злагоди, відновлення добросусідських відносин між нашими країнами, добробуту наших народів».