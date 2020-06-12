Українці вимагають розслідувати зв’язку «наглядача» Комарницького з Тищенко та силовиками

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зобов’язана розслідувати корупційні схеми «наглядача» Дениса Комарницького і народного депутата Миколи Тищенка, а також їх ймовірний змову з силовиками.

Про це заявив журналіст і блогер Володимир Горковенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Смотрящий» за Києвом Денис Комарницький, як з’ясувалося, дружить не тільки з Віталієм Кличко і Миколою Тищенко, які прикривають його схеми. Але ці ж схеми в упор не помічають і правоохоронці. На таку думку наводять запису опубліковані нардепом Гео Леросом», — написав Горковенко.

Він зазначив, що на цих записах можна знайти багато цікавого, перерахувавши кілька найбільш кричущих фактів.

“І те, що Комарницький через фірму «ЭкоБудТрейд» виводить сотні мільйонів зі столичного бюджету. І те, що Кличко санкціонує виділення мільярдів на цю прокладку, якій Комарницький рулить разом з Кучером і Микитасем. Перший фактично підім’яв під себе одну з найбільш корумпованих структур — Державну архітектурно-будівельну інспекцію. А другий, хоч і знаходиться під слідством, зберігає вплив на будівельну сферу», — констатував журналіст.

За його словами, також цікаво, що Комарницький запросто, по-дружньому спілкується із виконуючим обов’язки прокурора Києва Євгеном Стояновским.

«Це також інфа з плівок Лерос. А за даними скандального Джокера, Денис Комарницький на короткій нозі з СБУ, куди їздить разом з головним аудитором країни Геннадієм Плисом. Звичайно, вони туди їздять не в якості підозрюваних», — підкреслив блогер.

На закінчення він закликав НАБУ розслідувати зазначені факти і зруйнувати корупційну схему в Києві, побудовану Комарницьким за допомогою Тищенко і зв’язків у силових структурах.

«Можна тільки щиро порадіти за Комарницького, адже, як кажуть «не май 100 рублів, а май 100 друзів». Саме ці друзі й допомагають йому сидіти на столичних потоках. Можливо хоч НАБУ порушить цю монополію на недоторканність. Тим більше, з моменту подачі нардепом записів пройшов тиждень», — резюмував Володимир Горковенко.