З 1 липня Київ скасовує пільговий проїзд для приїжджих, – Кличко

Влада Києва з 1 липня скасують пільговий проїзд для осіб, які не зареєстровані в столиці.

Про це в п’ятницю, 12 червня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, столиця не оспорює право пільгових категорій громадян на проїзд, однак пропонує їм вимагати компенсацію за проїзд в органах соціального захисту за місцем реєстрації.

“Проїзд пільгових категорій громадян, які не зареєстровані в Києві, але мають право пільгового проїзду міським громадським транспортом, буде здійснюватися на загальних підставах”, – оголосив Кличко.

Алгоритм повернення грошей, витрачених на проїзд, такий:

заплатити за проїзд в будь-який зручний спосіб;

скористатися квитком;

зберегти квиток або чек за оплату проїзду/банківську виписку;

звернутися до органу соціального захисту за місцем реєстрації.

“Такі кроки є вимушеними”, – зазначив Кличко.

Як він повідомив, це пов’язано з тим, що київським перевізникам не компенсують гроші за перевезення пільговиків із державного бюджету, ні з місцевих бюджетів інших регіонів.

За словами мера, київські пільговики продовжують їздити за рахунок столичного бюджету за “Карткою киянина”.