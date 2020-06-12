«Обіцяють Майдан»: в українському клубі назріває величезний скандал з-за покупки стадіону росіянами

У одеському «Чорноморці» назріває великий скандал з-за продажу американцям місцевого стадіону. Пізніше виявилося, що керівництво компанії з США тісно пов’язане з Росією.

Про це повідомив журналіст Олег Ящук в Instagram.

«За росіянами, які купили стадіон «Чорноморець», варто Леонід Клімов. За його вказівкою арену викупила американська компанія, яку очолюють росіяни. Ультрас одеситів вже дізналися про це. Вони обурені і обіцяють Майдан», — написав Ящук.

Зазначимо, що Клімов є президентом футбольного клубу «Чорноморець».

Стадіон «Чорноморець» був побудований в 1936 році. В даний час арена вміщує 34 тисячі глядачів. Реконструкція стадіону була проведена в 2011 році. Зараз на ньому грає місцевий клуб «Чорноморець», який виступає у Першій лізі, але раніше неодноразово ставав призером чемпіонату України та володарем національного кубка. Також в останні роки на стадіоні проводяться матчі за Суперкубок України.