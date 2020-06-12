МВФ оприлюднив текст меморандуму з Україною

У четвер, 11 червня, Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст нового меморандуму, укладеного з Україною за програмою stand-by.

Він з’явився на сайті ключового кредитора нашої країни. Безліч вимог документа стосуються регулювання банківської діяльності. Також йдеться про діяльність антикорупційних органів, про реформи, тарифах і землі.

Що передбачає програма stand-by?

Новий меморандум з МВФ був підписаний президентом України, прем’єр-міністром, міністром фінансів і главою НБУ в рамках запиту нової 18-місячної програми фінансування stand-by на SDR3,6 млрд ($5 млрд).

Згідно з опублікованими матеріалами, після виділення першого траншу до SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намічено чотири перегляду програми – за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня та 15 жовтня – наступного.

Передбачається, що за підсумками двох переглядів в цьому році Україна зможе отримати ще по SDR500 млн, а за підсумками двох переглядів в наступному році – сумарно ще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Дедлайни зобов’язань

Найближчими структурними маяками в меморандумі зазначено: затвердження до кінця червня планів скорочення проблемних кредитів держбанків, перегляд до кінця серпня тарифів на опалення з повним відображенням витрат на газ і капвкладення і прийняття порядку спрощеної зміни побутовими споживачами постачальника газу.

Потім до кінця вересня намічено розширити повноваження спостережної ради НАК «Нафтогаз України» у його статуті і привести корпоративне управління в інших держкомпаніях до стандартів ОЕСР, а також розробити все для запуску єдиних юросіб податковою і митних служб, щоб запустити їх з 1 січня.

До кінця жовтня до положення про Фонд гарантування вкладів і закони заплановано внести зміни для поліпшення механізму ліквідації банків та відновлення активів, а також прийняти поправки до закону про Вищу раду юстиції щодо поліпшення його відбору.

До кінця листопада варто структурний маяк прийняття нових поправок до закону про банківську діяльність з посиленням вимог до капіталу, резервів і акціонерам, поліпшення корпоративного управління та збільшення повноважень НБУ по калібруванню вимог до капіталу та ліквідності з урахуванням прийнятих банками ризиків.

І нарешті, до кінця березня 2021 року має бути завершено аудит бюджетних витрат, пов’язаних з боротьбою з COVID-19.

Зменшення проблемних кредитів в держбанках і перехід «Ощадбанку» ЄБРР

Згідно з меморандумом, Україна має намір активізувати роботу з вирішення проблеми високого рівня успадкованих проблемних кредитів (NPL) в держбанках і затвердити плани їх скорочення до липня.

«Ми подбаємо про те, щоб державні банки розробили строкові та надійні плани по скороченню проблемних кредитів у відповідності з постановою Нацбанку України (НБУ) щодо проблемних активів», – сказано в документі.

Також уточнюється, що реалізація цих планів буде підлягати щоквартальним моніторингу з боку Ради з фінансової стабільності (РФС) і НБУ і стане частиною щорічних КРІ банків.

Крім усього, уряд має намір укласти з держбанками угоди про забезпечення їх діяльності без політичного втручання, а Мінфін найме персонал в підрозділ, що відповідає за управління пакетами акцій держбанків.

Що стосується «Ощадбанку», то держава планує забезпечити здійснення всіх вимог і умов для входження ЄБРР його капітал до жовтня 2020 року.

Ще одна домовленість – це зобов’язання Кабміну щодо створення робочої групи для виявлення перешкод банківського кредитування. Вона сформулює свої рекомендації і пропозиції щодо законодавчих змін до кінця червня 2020 року.

Урізання держгарантій і обмеження на докапіталізацію банків і ФГВФО

Україна взяла на себе зобов’язання обмежити державні гарантії в 2020 році 40 млрд грн з подальшим зниженням цього показника до 20 млрд грн в 2021 році.

Згідно з оприлюдненим з меморандумом, докапіталізація банків та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) не повинна перевищувати 20 млрд грн 2020-го 2021 році.

У той же час відзначається, що велика кількість виплат вкладникам після ліквідації понад 100 банків з 2014 року, а також низький рівень відновлення активів призвели до неплатоспроможності ФГВФО.

«Міністерство фінансів і ФГВФО за погодженням з НБУ, МВФ і Світовим банком підготують до кінця липня 2020 план з обмеженим строком дії для відновлення платоспроможності ФГВФО до кінця 2021 року, зберігаючи стимули для максимального повернення коштів від збанкрутілих банків. Рада фінансової стабільності прийме цей план до кінця серпня 2020 року», – йдеться в меморандумі.

Україна також зобов’язалася не нарощувати заборгованість з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) і авансові платежі з податку на прибуток, йдеться в документі. Крім цього, меморандум встановлює вимогу своєчасно проводити платежі за зовнішнім боргом.

Перевірка якості активів банків після закінчення кризи

НБУ має намір провести перевірку якості активів банків після подолання кризи, яка надасть більш повну інформацію про розмір дефіциту капіталу.

Також будуть вжиті заходи нагляду щодо банків з недостатньою капіталізацією, які не виконають вже розроблені ними плани відновлення коефіцієнтів достатності капіталу.

Крім того, після закінчення кризового періоду та повернення економіки на шлях сталого зростання планується відновлення зусиль щодо приведення норм капіталу банків у відповідність з міжнародними стандартами.

У меморандумі також зазначається, що Україна має намір до кінця жовтня 2020 року прийняти поправки до закону про банківську діяльність, розроблені спільно з представниками МВФ і Світового банку, з метою усунення прогалин у корпоративному управлінні банків до Базельської конвенції 2015 року.

Поправками також планується впровадити буфер збереження капіталу і доопрацювати положення про нову структуру капіталу відповідно до Базельських стандартів.

Внесенням відповідних поправок уряд має намір надати НБУ юридичні повноваження для калібрування вимог до капіталу ліквідності на основі оцінки ступеня ризику банку, а також посилити вимоги до ліцензування і до акціонерам.

Підтримка автономії НБУ і політики інфляційного таргетування

Влади України будуть уникати будь-яких дій, що передбачають політичне втручання в незалежність НБУ, який продовжить дотримуватися політики інфляційного таргетування в рамках режиму обмінного курсу з акцентом на підтримку фінансової стабільності.

Згідно з документом, політика інфляційного таргетування закріпить інфляційні очікування, які дозволять НБУ згладити економічні цикли і запобігти кризі ліквідності.

Україна також продовжить обережну грошово-кредитну політику для підтримання низької інфляції.

Також заплановано запросити технічну допомогу МВФ для перегляду управління капіталом та розподілу прибутку з метою забезпечення автономності НБУ.

Згідно з документом, Нацбанк має намір стримувати інфляцію в цільовому діапазоні (5% +- 1%), дозволяючи обмінним курсом коригуватися у відповідності з основними економічними показниками, а також купувати інвалюту для досягнення цільових резервних показників.

У разі відхилення інфляції від цільового показника у 5% більше ніж на 1 п. п. потрібні консультації з менеджментом Фонду, а більше ніж на 3 п. п. – з радою директорів аж до можливості виходу з програми.

Земельне питання

Україна задекларувала намір впровадити механізм визначення кінцевих бенефіціарних юридичних осіб, які володіють землею.

У меморандумі прописано, що зазначений механізм повинен сприяти запобіганню обходу вимог законодавства по боротьбі з відмиванням грошей та протидії фінансування тероризму.

Крім того, з метою запобігання ухиленню від сплати податків планується з 1 січня 2021 року створити в Україні систему громадського моніторингу, яка буде базуватися на інформації з кадастру, реєстру та податкової служби. У планах також зв’язати Реєстр суб’єктів господарювання з Реєстром майнових прав.

В документі в контексті прийняття закону про обіг земель сільгосппризначення йдеться про наміри вивчити можливість розширення участі та конкуренції на ринку.

Україна також анонсувала прийняття до кінця червня 2020 року законодавства про створення Фонду часткових кредитних гарантій для фінансової підтримки дрібних фермерів шляхом надання портфельних кредитних гарантій.

Намічено також удосконалення процедури переоформлення землі і допомогу в децентралізації управління земельними ресурсами, забезпечення передачі держземель у комунальну власність та вилучення функції контролю за використанням землі у кадастру, а також встановлення прозорого процесу для електронних земельних аукціонів з можливістю продажу на них державних і комунальних земель.

Автономія САП і незалежність НАБУ

Україна зобов’язалася зберегти автономію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і підтримувати незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) шляхом збереження обмежених підстав для звільнення його керівника.

«Ми забезпечимо автономію САП. У зв’язку з цим ми розглянемо правову базу для вдосконалення процедур відбору посадових осіб, зміцнення її здатності регулювати організаційну діяльність, аналогічну регіональним прокуратурам, і оцінимо її ефективність за допомогою зовнішньої перевірки авторитетних і шанованих експертів», – йдеться в меморандумі.

Згідно з ним, в частині роботи НАБУ Україна зобов’язується підтримувати інституційну та оперативну незалежність бюро, в тому числі шляхом відстоювання процедур призначення його керівника та збереження обмежених і серйозних підстав для звільнення його керівника».

«Ми будемо посилювати повноваження НАБУ щодо використання широкого спектра методів розслідування, включаючи таємні операції, перехоплення повідомлень, доступ до комп’ютерних систем», – наголошується в документі.

Також у ньому наголошується, що Україна готова до кінця липня 2020 року надати адекватні ресурси та обладнання, щоб НАБУ могло ефективно і незалежно здійснювати перехоплення повідомлень зі стаціонарних телефонів до кінця вересня 2020 року».

Ще в меморандумі зазначено, що буде забезпечено проведення зовнішнього аудиту НАБУ відповідно до вимог законодавства.

Що стосується Вищої антикорупційного суду, то, згідно з документом, Україна зобов’язується забезпечити його діяльність засобами в необхідному розмірі, в тому числі для підтримання конкурентоздатної зарплати суддів ВАКС.

Аудит витрат Фонду по боротьбі з COVID-19

Державна аудиторська служба України в консультації із зовнішніми аудиторами повинна провести аудит витрат Фонду боротьби з СOVID-19.

Згідно з документом, аудит повинен бути проведений на момент закриття фонду, але не пізніше 12 місяців після його створення (орієнтовно кінець березня 2021 року).

При цьому Фонд може діяти до тих пір, поки цього вимагатиме ситуація, але не пізніше 31 грудня 2020 року.

Україна також взяла на себе зобов’язання по удосконаленню управління державними фінансами, зокрема зобов’язалася встановити верхню межу витрат («стеля витрат»), розширити огляди витрат на основі «пілотів» 2018-2019 років, провести аудит соціальних фондів, зокрема Пенсійного.

Як зазначено в меморандумі, Мінфін зобов’язаний поліпшити оцінку фіскальних ризиків, у тому числі на держпідприємствах.

Крім цього, Україна підтвердила своє зобов’язання запустити Боргове агентство, яке Кабінет міністрів створив у лютому 2020 року.

Прискорення реформи освіти

Після подолання кризи в Україні буде прискорено проведення освітньої реформи. «Ми продовжимо оптимізацію чисельності шкільної мережі для початкової та середньої освіти, збільшимо капітальні витрати на ремонт будівель і забезпечимо школи необхідною інфраструктурою», – зазначається в тексті.

Серед першочергових завдань заплановано реформування навчальних програм, а також внесення на розгляд Верховної Ради поправок до закону про освіту, що стосуються змін структури заробітної плати.

«Для вищої освіти ми трансформуємо систему фінансування університетів, і будемо прив’язувати зарплату до продуктивності», – підкреслюється в документі.

Україна утримається від впровадження нових валютних обмежень у період дії програми stand-by (SBA) МВФ.

«Протягом усього періоду дії SBA Україна не буде вводити або посилювати валютні обмеження, вводити або модифікувати мультивалютну практику, а також не буде вводити або посилювати імпортні обмеження щодо причин платіжного балансу або укладати двосторонні платіжні угоди, які не відповідають статті восьмий статуту Фонду», – йдеться в документі.

У той же час влада України просили схвалити збереження обмежень на обмін і мультивалютну практику, несумісні з восьмої статті статуту МВФ, які досі не скасовано із-за труднощів з платіжним балансом.

АМКУ дозволять проводити обшуки і вилучати документи

Україна в меморандумі МВФ задекларувала прийняття законодавства, яке зміцнить Антимонопольний комітет (АМКУ) і дасть йому повноваження для фізичної обшуку і конфіскації документів, а також для отримання інформації та обміну нею з іншими правоохоронними органами.

Згідно з документом, нове законодавство має надати рішенням комітету статус виконавчих документів, щоб уникнути необхідності судового процесу для виконання рішень.

При цьому поправки в закон повинні також забезпечити прозору, конкурентоспроможну і ізольоване від політичного втручання призначення та звільнення голови АМКУ і держуповноважених.

Ринкові тарифи на опалення

Україна взяла зобов’язання до кінця серпня переглянути і затвердити всі тарифи на опалення, прив’язавши їх до вартості газу та супутніх витрат, у тому числі капітальних вкладень.

«Ми забезпечимо, щоб до кінця серпня 2020 року всі тарифи на опалення, формуються як НКРЭКУ, так і місцевими органами влади, були переглянуті і офіційно затверджені таким чином, щоб повністю відповідати рівню ціни на газ та негазовым витрат, включаючи капітальні вкладення», – йдеться в документі.

Уряд зазначав, що вже скасував постанову №560 від 26 червня 2019 року, визначала граничні ціни на опалення для населення.

Згідно з меморандумом, починаючи з опалювального сезону 2020-2021 року, з метою відповідного відображення в тарифах на опалення змін у вартості газу і супутніх витрат тарифи будуть переглядатися не рідше 1 рази в рік до початку нового опалювального сезону.

Для цього уряд найближчим часом має намір скасувати постанову №1082 від 24 грудня 2019 року про визначення плати за теплову енергію та послуги централізованого опалення і гарячого водопостачання, оскільки воно допускає асиметричне зміна в рахунках за опалення без необхідності перегляду тарифів на нього при зміні вхідної ціни на газ.

До кінця червня 2020 року Україна зобов’язується прийняти рішення, згідно з яким усі нові договори на комунальні послуги, включаючи переглянуті тарифи на опалення, повинні бути укладені не пізніше 1 жовтня.

Також уряд має намір провести консультації зі Світовим банком та розробити відповідні механізми, які дозволяють компаніям централізованого теплопостачання знизити ризик майбутніх заборгованостей у зв’язку з можливою волатильністю оптових цін на газ.

Незалежність НКРЭКУ

Україна в рамках зобов’язань перед МВФ має намір до кінця березня 2021 року привести законодавство про Національну комісію, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), до європейських вимог.

«Ми приймемо законодавство, спрямоване на те, щоб привести повноваження і відповідальність энергорегулятора (НКРЭКУ) у відповідність з Третім енергопакетом ЄС – договором про Енергетичне співтовариство та законом про НКРЭКУ 2016 року до кінця березня 2021 року», – йдеться в документі.

Згідно з ним Україна також має намір внести зміни та імплементувати вторинні нормативно-правові акти щодо ринку газу у відповідності з законодавством ЄС про газовий ринок.

Нові правила роботи облагазів

Оператори газорозподільних мереж (ГРМ), здійснюють доставку газу, після наміченого на 1 липня відкриття ринку для побутового сегмента повинні будуть ділитися інформацією зі всіма постачальниками, яких оберуть побутові споживачі.

«Побутові споживачі повинні мати право дозволити передачу історичних даних про споживанні, а оператори системи розподілу повинні будуть надавати доступ до своїх історичних даних про споживання будь-якого постачальника, якого обирає побутовий споживач», – йдеться в документі.

Згідно йому, таке надання даних повинно здійснюватися безкоштовно, і для нього буде запущений єдиний центр даних для побутових споживачів газу.

Обов’язкове продовження впровадження медреформи

Також в рамках зобов’язань Україна повинна продовжити впроваджувати медичну реформу в 2020 році. Як йдеться в документі, на ланки вторинної та спеціалізованої допомоги повинен поширитися новий режим фінансування.

«Буде продовжена поступова трансформація постачальників медичних послуг в некомерційні юридичні особи комунальної власності, а їх фінансування буде базуватися на контрактах на виконання робіт, укладених з НСЗУ», – йдеться в меморандумі.

Також Україна зобов’язалася завершити формування пакету медичних послуг, який буде включати первинну, спеціалізовану, паліативну та невідкладну допомогу.