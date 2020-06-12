Вчені назвали ягоду, яка рятує від «тихого» раку кишечника

Вчені з Мічиганського університету в США назвали єдину ягоду, яка рятує від “тихого” раку кишечника. Її плоди знижують запальні процеси, забезпечують захист органів травлення і молочних залоз.

Вишня містить флавоноїди, дані антиоксиданти перешкоджають руйнівній дії вільних радикалів. Останні викликають запалення і інші негативні процеси, відзначають дослідники. Антоціани представляють із себе один з видів флавоноїдів, вони знижують ризик розвитку “тихого” раку кишечника, який на ранній стадії важко діагностувати. Фахівці провели експеримент над лабораторними мишами для визначення здатності антоціанів інгібувати ріст клітин злоякісної пухлини. Проведені досліди показали, що сполуки мікроелементів, наявні у вишні, знизили ризик розвитку раку товстої кишки.

Екстракт вишні надає інгібуючу дію на ракові клітини молочних залоз у жінок, причому їх поширення припиняється. Вчені відзначають, що протизапальні речовини, що містяться у вишні, крім зниження можливості захворіти «тихим» раком кишечника, покращують роботу серця.

: ukrhealth.net

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