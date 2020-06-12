Затриманий на шахрайстві в 100 тисяч доларів печерський прокурор Мазурик вийшов на волю за чверть цієї суми

У середу, 10 червня 2020 року, прокурор Київської місцевої прокуратури №6 Святослав Мазурик, про затримання якого на гарячому під час отримання грошових коштів у розмірі 100 тис. дол. повідомлялося на сторінках Dетектив-Info раніше, покинувши Ізолятор тимчасового тримання Національної поліції України після внесення за достойника встановленої судом грошової застави. Інформацію про це підтверджують два не пов’язаних між собою джерела нашого видання.

Нагадаємо, що Мазурика «накрили» за підозрою в шахрайстві (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України) прямо в приміщенні одного з комерційних банків 4 червня 2020 року.

(Мазурик (праворуч) у момент затримання)

Згідно фабули справи прокурор обіцяв в обмін на 100 тис. дол. сприяти закриттю кримінального провадження за фактом службової недбалості членів правління фінансової установи. Окрім цього, Святослав Володимирович брався взяти «кураторство» над банком, аби на рівні столиці убезпечити його керівництво від реєстрації та розслідування будь-яких кримінальних справ.

(Прокурор Мазурик у робочому кабінеті)

5 червня 2020 року Голосіївський районний суд Києва відсторонив Мазурика від зайняття посади на два місяці, а також частково задовольнив клопотання правоохоронців щодо обрання підозрюваному прокурору запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Паралельно слідчий суддя встановила для нього заставу в розмірі 630 тис. грн., на сплату якої в Мазурика пішло менше тижня.