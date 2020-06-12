Помилка Вакарчука: Для «Голосу» це політичної фініш

За рішенням Святослава Вакарчука скласти депутатський мандат коротко. Я поважаю його рішення і радий, що гарних українських пісень стане більше. І мені шкода, звичайно. «Голос» був цікавим новим політичним проектом і шкода, що він не вистрілив більш сильно. Але отримали те, що отримали. Партія пройшла до Верховної Ради і отримала невелику фракцію при монобольшинстве «Слуги народу». Це не золота акція, простору для маневру було замало.

За великим рахунком у Вакарчука і «Голоси» було три варіанти стратегії. Перший — стати партнером «Слуги народу». Обидві партії нові, без шлейфу корупційних скандалів і довгої історії в українській політиці. Але навіщо партнери «СН», якщо є своє більшість? А ділити відповідальність з партією влади доведеться. Другий варіант — піти до Порошенка і стати його молодшим партнером в його ніші. Це означає, з одного боку, розчинитися в ЄС, а з іншого боку — зрадити своїх виборців. Які шукали альтернативи Зеленському, але не хотіли більше бачити у владі старі еліти, які загрузли в скандалах. Тобто і тут жодних перспектив. Хоча під час виборів Вакарчук частково транслював заяви Порошенка, закликаючи голосувати «не по приколу». Тобто такий сценарій був можливий. Але вів у порожнечу.

Третій варіант — бути опозицією замість Порошенка, борючись з колишнім президентом за право бути найголовнішою опозицією. Шанси так собі, а ризик стати посміховиськом дуже великий. Вакарчук і «Голос» пішли по складному шляху, який нагадував третій сценарій по стратегії, але і близько не відповідав йому по енергії. Результат — падіння рейтингу. Частина виборців перетекла до «Європейської солідарності», хтось взагалі розчарувався.

Святослав Вакарчук переконався, що ця тактика не дала жодних результатів і просто пішов. Як і в минулий раз. Мені симпатична ця партія і її екс-лідер, але… боюсь, що для «Голосу» це з великою ймовірністю політичний фініш. Усім спасибі, всі вільні…