Суд продовжив досудове розслідування у справі Гандзюк до 29 липня

Досудове розслідування у справі вбивства херсонської актівісткі Катерини Гандзюк було продовжене до 29 липня. Раніше прокуратура оголосила про його завершення й передання справи до суду.

Про це у коментарі hromadske розповів прокурор у справі вбивства Катерини Гандзюк Андрій Сенюк.

«У зв’язку з новими обставинами, що виникли, прокурором прийнято рішення про продовження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Воно було відновлене 11 червня», — сказавши Сенюк.

Він додав, що одному з обвинувачених у справі — Володимирові Мангеру — було вручене клопотання про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою.

Про задоволення цього клопотання прокурори проситимуть у суді, засідання якого розпочалося о 10:00. Водночас рішення про поновлення досудового слідства стосується й іншого обвинуваченого — Олексія Левіна, альо подальшу інформацію щодо цього прокурор відмовився розкривати.

Він лише зазначив, що виявлені факти засвідчили про «ризики», пов’язані з необхідністю зміни запобіжного заходу.