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Можна, але обережно: Степанов дозволив українцям влаштовувати весілля

12.06.2020

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що українцям вже можна відзначати весілля, але з дотриманням певних заходів безпеки.

Так він відповів на питання про можливості святкування весілля в кількості до 10 чоловік.

“Святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів. Зокрема це соціальна дистанція по можливості. Розумію, що це весілля”, – пояснив глава Моз під час брифінгу.

Також він нагадав про використання антисептиків і “інші заходи, про які ми неодноразово говорили”.

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