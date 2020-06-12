Можна, але обережно: Степанов дозволив українцям влаштовувати весілля

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що українцям вже можна відзначати весілля, але з дотриманням певних заходів безпеки.
Так він відповів на питання про можливості святкування весілля в кількості до 10 чоловік.
“Святкувати весілля можна, якщо ви дотримуєтеся встановлених обмежувальних заходів. Зокрема це соціальна дистанція по можливості. Розумію, що це весілля”, – пояснив глава Моз під час брифінгу.
Також він нагадав про використання антисептиків і “інші заходи, про які ми неодноразово говорили”.
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