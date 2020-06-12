Єврокомісія висунула українцям умови для в’їзду

Єврокомісія висунула умови, при яких відкриє кордон для жителів країн, що не входять в ЄС, в тому числі для України.

Як передає Хвиля, про це пише «Європейська правда», посилаючись на відповідні рекомендації Єврокомісії.

Так, у Єврокомісії відзначили, що крім епідемічної ситуації, будуть враховувати принцип взаємності.

«Багато хто з третіх країн також ввели обмеження на подорожі для прибуваючих з ЄС. В цілях рівного ставлення третє держава також повинна зняти обмеження на в’їзд з ЄС… Громадяни ЄС і громадяни асоційованих держав Шенгенської угоди, а також громадяни третіх країн, які законно проживають в Європейському Союзі, а також члени їх сімей повинні бути звільнені від обмеження на поїздки, незалежно від того, повертаються вони додому чи ні», – говориться в рекомендаціях ЄС.

Підкреслюється, що Україна досі не скасувала обмеження на в’їзд іноземців у зв’язку з коронавірусом.

В Єврокомісії також повідомили, що наявність і надійність даних третіх країн повинні розглядатися в якості ключових критеріїв для відкриття кордонів. При цьому стверджується, що обмеження на поїздки повинні бути зняті в першу чергу з тих третіх країн, які мають порівнянну або ж кращу епідемічну ситуацію, ніж в середньому по ЄС.

Таким чином, головними критеріями у даному контексті будуть:

– число нових випадків інфекції на 100 000 населення;

–тенденція до зростання числа нових випадків;

– загальна реакція країни на COVID-19 з урахуванням таких аспектів, як тестування, спостереження, відстеження контактів, стримування, а також лікування і звітність.

Додатково до цього ще однією умовою для відкриття кордонів також буде здатність забезпечити дотримання заходів стримування, таких як фізична дистанціювання, протягом всієї подорожі, від місця відправлення до місця призначення, в тому числі під час будь-якого можливого транзиту через райони, які мають підвищений ризик.

Більше того, буде враховуватися можливість використання третє країни для транзиту мандрівниками інших країн, не відповідають критеріям.

Також повідомляється, що з 1 липня ЄС почне відкривати кордони для іноземців. Таким чином, серед перших відкриються кордони для странЗападных Балкан: Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія.