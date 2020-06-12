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ТОП-3 авто, которые требуют постоянной траты денег

12.06.2020

Порой необдуманная покупка автомобиля на вторичном авторынке может обернуться впоследствии беспрерывной тратой денег на содержание такого авто. Ниже мы предлагаем тройку наиболее опасных моделей.

Начнем пожалуй с Chevrolet Tahoe в третьем поколении. Нет, тут речь не пойдет о технических проблемах. Но вот на топливо потратиться придется.

Ведь 5,3-литровый агрегат на 324 л.с. потребляет около 25 литров на сто километров.

Volkswagen Touareg оснащается 3,6-литровым мотором на 249 л.с. Тут расход поменьше. Но данная модель является очень затратной в ремонте. Ведь ни деталей, ни хороших специалистов для этой машины не найти. Ну, скажем, довольно сложно найти.

У модели Audi Q7 все в порядке с расходом топлива. Тут установлен трехлитровый дизельный агрегат на 238 л.с. Но у данного кроссовера также имеются большие проблемы с деталями. Они очень дорогие.

: Новости Ю

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