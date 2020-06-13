Ляшко назвав причину зростання випадків коронавіруса в Україні

Спалах захворюваності сталася через ослаблення карантину



Різке зростання нових випадків коронавіруса в Україні в останні дні пов’язаний з ослабленням карантину. Через ослаблення обмежень зростає кількість соціальних контактів.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він пояснив, що соціальні контакти без дотримання санітарних норм можуть призвести до збільшення кількості хворих коронавірусом.

«Ми бачимо зростання з-за того, що ми щотижня починаємо якісь нові послаблення. Нові пом’якшення дають результати — відкриті дитячі сади, готелі, транспорт, нещодавно відкрили об’єкти розміщення, санаторії. Все це призводить до того, що буде більше соціальних контактів, які при недотриманні норм можуть призвести до збільшення кількості нових випадків», — заявив Ляшко.