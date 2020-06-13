Михайло Єфремов записав видеообращени до сім’ї загиблого

Російський актор Михайло Єфремов записав відеозвернення до сім’ї чоловіка, який загинув в результаті ДТП з його участю, і заявив, що не знає, як йому далі жити.

Звернення опубліковано в Telegram-каналі Mash. У ньому Єфремов сказав, що готовий надати будь-яку допомогу, якщо вони готові її прийняти.

«Вже чотири дні минуло з цього проклятого понеділка. Я не знав, що сказати, та й зараз не знаю, як і якими словами просити вибачення у сім’ї Сергія Захарова. Але я все одно прошу, хоча знаю, що не пробачать», – сказав актор.

Єфремов зазначив, що пропозицію надати допомогу не є спробою відкупитися.

«Я, звичайно, допоможу їм усіма засобами, якщо візьмуть. Якщо зрозуміють, може бути потім, що це не спроба відкупитися, а спроба спокутувати… Звичайно мені немає прощення від моєї дружини, від моїх дітей і тих, хто мені вірив», – сказав він.