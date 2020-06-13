Співробітників зовнішньої розвідки звільнили за довідку про контакти Єрмака з росіянами, – Луценко

Відразу після інавгурації представники Служби зовнішньої розвідки ознайомили президента Володимира Зеленського з інформацією про контакти Андрія Єрмака з представниками військово-промислового комплексу і злочинного світу Російської Федерації.

Про це екс-генпрокурор Юрій Луценко заявив в ефірі Еспресо.TV.

Ведучий програми Сергій Висоцький запитав у колишнього генерального прокурора:

“Ви сказали про Ермаке, як про представника п’ятої колони. Я це сприймаю, як заява людини, який був у Генеральній прокуратурі. Ви про це знаєте що? Про російських контактах оточення Зеленського, або це гіпотеза?” “Представники Зовнішньої розвідки України одразу після інавгурації президента поклали йому на стіл довідку про контакти, в тому числі бізнес, громадянина Єрмака з російським оточенням, в тому числі – з представниками ВПК і злочинного світу Російської Федерації. Через кілька днів ці співробітники були звільнені з зовнішньої розвідки. Доповідь закінчив”, – відповів Юрій Луценко.