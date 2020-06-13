Жінка біля керма Північної Кореї? Як сестра Кім Чен Ина виходить на міжнародну арену

Єдиний публічний родич лідера Північної Кореї стає все більш важливою особою в світовій політиці.

Тривалий час Кім Чен Ин був єдиною особою, з яким асоціювалася максимально закрита Північна Корея. Але, незважаючи на те, що вся міжнародна і внутрішня політика країни вибудовується диктатором і лідером Трудової партії на політичній арені з недавніх пір все частіше спливає ім’я ще одного спадкоємця Кім Чен Іра — його дочки Кім Е Чжон.

Чжон, що складається в близьких відносинах зі своїм братом і фактично є його правою рукою, досить давно має високий статус в межах Північної Кореї, але останнім часом її сфера діяльності тільки розширюється. Починаючи з 2018 року, Кім Е Чжон стрімко виходить на перший план на міжнародній арені, а зараз і зовсім стала рушійною силою в конфлікті з Південною Кореєю.

«Раніше в державних ЗМІ вона просто зображувалася, як сестра Кім Чен Ина, як один з його співробітників і супроводжуючих осіб, — розповідає Reuters Рейчел Миньен Чи, колишній аналітик розвідки США в Північній Кореї. — Зараз же північнокорейці точно знають, що в ній є щось більше».

У березні державні ЗМІ Північної Кореї опублікували першу заяву від її імені, в якому вона розкритикувала уряд сусідньої держави, порівнявши їх з «переляканою лающей собакою». Далі послідували ще кілька коментарів, включаючи похвалу Дональда Трампа і нещодавні попередження про повний розрив відносин з Південною Кореєю.

«У неї є прямий доступ і потужний вплив на Кім Чен Ина, — каже The Guardian Леонід Петров, фахівець з Північної Кореї і викладач Міжнародного коледжу управління у Сіднеї. — Вона не пов’язана з його зачистками і військовим керівництвом, але вона знає про них усе. Вона є надійною політичною фігурою, яка допомагає Киму підтримувати позитивний імідж в суспільстві, коли він має справу з іноземцями або південнокорейцями».

Як наслідок — розмови про те, що на посаді лідера консервативної і патріархальної країни Кім Е Чжон стане сменщицей Кім Чен Ина, у якого імовірно є проблеми зі здоров’ям, звучать все частіше.

Що про неї відомо?

Кім Е Чжон — дочка Кім Чен Іра і японки Ко Ен Хі, чиє офіційне ім’я довгий час ховалося за підриву ідей чистої крові північнокорейських вождів. Чжон від 30 до 32 років (джерела США стверджують, що вона народилася 26 вересня 1989 року, тоді як в Південній Кореї кажуть, що вона народилася рівно на 2 роки раніше), більшу частину дитинства вона провела з матір’ю в її резиденції в Пхеньяні.

Освіта Чжон отримувала як на батьківщині (вчилася у Військовому університеті ім. Кім Ір Сена а також вивчала інформатику в Університеті Кім Ір Сена), так і в Європі. У період з 1996 по 2000 рік вона разом з братом під вигаданими іменами відвідувала державну школу Liebefeld-Steinhölzli в Берні, Швейцарія.

Саме там, перебуваючи під суворою охороною, вона, ймовірно, і зблизилася з майбутнім лідером КНДР і стала його найближчим соратником. Все тому що, як стверджував південнокорейський експерт Юншик Бон, вони «знайшли сильне почуття спільної долі, перебуваючи в засланні».

Кім Е Чжон імовірно одружена Чо Сонгом, другим сином одного з найвпливовіших державних чиновників Чхве Рен Хе. Незважаючи на те, що її бачили з обручкою на пальці, підтвердження цієї інформації немає. Як і тих даних, що у неї є як мінімум одна дитина, народжена в травні 2015 року.

Фото: Reuters

Як складалася її кар’єра?

Хоча Кім Е Чжен вперше офіційно була згадана в державних ЗМІ тільки в 2014 році, фактично її політична кар’єра почалася ще за кілька років до цього. На початку 2012 року вона стала співробітником Комісії з національної оборони, займаючись логістикою і безпекою. Також саме вона нібито руоковдила організацією похорону свого батька в 2011 році.

У 2014 році Кім Е Чхон була включена до складу Центрального комітету Трудової партії, а пізніше була призначена першим заступником директора Департаменту пропаганди і агітації.

Вважається, втім, що саме вона була керівником відомства і в цілому відповідала за побудову культу особи Кім Чен Ина ще з моменту вступу його на посаду керівника держави, в тому числі за створення його стилю одягу і образу «людини з народу».

Робота в органах пропаганди, до речі, призвела до включення сестри лідера Північної Кореї в спеціальний список Міністерства фінансів США з-за порушень прав людини і цензури в КНДР.

На міжнародній арені про Чжон вперше заговорили в лютому 2018 року, коли вона очолила делегацію Північної Кореї на Олімпійських іграх. Таким чином Чжон стала першим членом правлячої династії КНДР, який відвідав Південну Корею після Корейської війни.

Вона тимчасово йшла в тінь і нібито була позбавлена посади в Політбюро центрального комітету партії після провалу саміту у в’єтнамському Ханої, але зараз вона не тільки відновлена на посаді, але і набирає міжнародний авторитет.

Навіть тримаючи попільничку для брата, який вирушає на зустріч з Дональдом Трампом.

TK Media