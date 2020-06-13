Медики предупредили об опасности “рецептов из интернета” для лечения печени

Медики предупредили о том, что лечение печени с помощью рецептов из интернета может привести к серьёзным последствиям.

По мнению врача Александра Мясникова, люди вредят своей печени чаще всего тем, что проводят популярные в интернете гепатопротекторы, детокс либо другие чистки печени. Такие способы очистки печени могут сильно навредить нашему здоровью.

Как отметил Мясников, из всех 200 препаратов гепатопротекторов реально действуют всего 3-4, остальные – это просто деньги выброшенные на ветер. Кроме того, в некоторых таких средствах для очистки печени, много веществ, которые только вредят.

“Сегодня 20% пациентов с диагнозом токсичного поражения печени, когда начинается желтуха, подскакивают ферменты, отказывает печень, летит всё, купили в аптеке лекарства. Не у бабушки, а в аптеке! Особенно опасны китайские препараты”, – сообщил медик.

Мясников при выявлении первых симптомов болезней печени обращаться за помощью квалифицированных специалистов, а не заниматься самолечением.

Прежде чем, проводить популярные очистки и принимать, какие-то препараты, в первую очередь наладить питание. Врач рекомендует уменьшить порции, отказаться от алкоголя, полуфабрикатов, жаренной и жирной еды. Главное, не забыть следить за водном балансом, выполнять регулярныt е физические упражнения. Таким образом, можно будет избежать лишнего веса.

: novosti.hyser.com.ua