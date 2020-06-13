Киянка знайшла свою собаку через півроку болісних пошуків

Киянка Олена кілька місяців шукала свою собаку породи хаскі на прізвисько Кора, і днями вона нарешті повернулася додому.

Зворушливу історію дівчина розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Собака загубилася 12 січня на ВДНГ. За словами Олени, Кора дуже розумна і вихована, і не могла просто так втекти від господині, тому дівчина почала розшукувати її за допомогою соцмереж і оголошень, які розклеїла на стовпах, зупинках, парканах і заправках, а також роздала водіям маршруток. Кору неодноразово шукали в лісі з собаками, але пошуки були безуспішними, тому найвірогіднішим варіантом залишалася крадіжка собаки.

24 травня Олена повідомила радісну новину

– Кора нарешті повернулася додому. Її вкрали і вивезли, але небайдужі люди допомогли їй відшукати вихованця. “Повернення Кори додому досі здається фантастикою, низкою невипадкових випадковостей і збігів і відчайдушним везінням. Але, за цим всім стоїть велика робота і допомога небайдужих і чуйних людей. Коли надія танула, підтримка повідомленнями, дзвінками, фотографіями, порадами і історіями, давала сили рухатися далі. На жаль, немає можливості згадати і публічно подякувати кожному, хто допоміг по крупицях скласти цей пазл. Низький Вам уклін і подяка!!!”, – написала дівчина.

Вона порадила всім, хто втратив і шукає своїх чотирилапих друзів, не втрачати надії і продовжувати пошуки.