Казарін отримав російський паспорт у перші дні окупації Криму

Відомий український журналіст Павло Казарін зізнався, що отримав громадянство Російської Федерації. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, він отримав російський паспорт наприкінці березня 2014 року. До того моменту захоплення Криму вже відбувся, а вторгнення на Донбас не почалося. На волі ще перебував режисер Олег Сенцов, малайзійський Боїнг ще не був збитий.

«Деякі мої друзі покинули півострів відразу після захоплення. Інші – планували залишатися. Я схилявся до другого сценарію. На півострові жили батьки і я хотів бути поруч», — написав він.

До того моменту він вже працював два роки в Москві і після того, як Росія окупувала Крим, виявилося, що його кримська прописка тепер прирівнюється до громадянства країни-агресора.

«Окупація передбачає аусвайси», — жартували мої знайомі. Ну ок, аусвайс так аусвайс. Була ще опція отримати російський вид на проживання. Для цього в Криму відкрили чотири вікна для прийому заяв про відмову від роспаспорта. Три тисячі людей встигли подати заяви. Решту не встигли», — додав журналіст.

Він нагадав про те, що адміністративний кордон між Кримом і Херсонською областю окупанти спішно переробляли в міждержавну.

2014-й в Криму РФ оголосила перехідним роком та українські документи ходили нарівні з російськими. Проте вже тоді всіх попередили, що все так не буде.

«Влітку того року, коли прийде час вивозити останні речі з московської квартири, я замовлю в овірі російський закордонний паспорт. Він так і не знадобиться», — зазначив Казарін.

Влітку він в’їхав у Крим з українським документам. А потім стало зрозуміло, що з півострова потрібно їхати.

«Заарештують Сенцова. Зіб’ють Боїнг. У війни буде прокидатися апетит, а мартирологи стануть рости з кожним днем», — написав журналіст.

В Київ він переїхав в жовтні 2014 року, а його батьки через рік. Документи залишилися лежати у Сімферополі, так як російський паспорт йому був потрібний для життя на окупованій території. Після переїзду в українську столицю необхідність у аусвайсі відпала.

Два роки Казарін збирав довідки для виходу з громадянства РФ.

«Прискорена процедура займає півроку — саме стільки у посольстві стануть розглядати твою заявку. Збір документів займає не менше. Особливо з урахуванням того, що виписуватися з кримської квартири і отримувати довідку про відсутність податкових заборгованостей перед російським бюджетом доводиться віддалено», — повідомив журналіст.

В результаті у нього на все це пішло дев’ять місяців.

У січні він записався на прийом до посольства РФ. Надіслав поштою заяву про вихід з громадянства. Його номер — №700127131.

«Візит був призначений на кінець березня (так, виявляється є серйозна черга з бажаючих вийти з громадянства РФ). Але потім почався карантин. По телефону в посольстві сказали, що відновлять прийом після 18-го червня», — резюмував Павло Казарін.