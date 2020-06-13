Ні президент, ні міністр не втручаються у розслідування вбивства Шеремета, – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не втручається у розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це він заявив журналістам у Запоріжжі на спільному брифінгу з представниками уряду, Офісу Президента і керівниками правоохоронних органів з нагоди представлення нового голови Запорізької ОДА.

“Зустріч з президентом ніколи не впливає на жодну справу, в тому числі на справу Шеремета. Президент – публічна особа, яка виконує свої повноваження. У Конституції не написано, що президент України має керувати будь-яким слідством… Більше того – і міністр цим не займається”, – заявив Аваков, зазначивши, що під розписку слідчого отримує відповідні матеріали для ознайомлення.

Також міністр заявив, що частина справи Шеремета відкрита для ознайомлення стороні захисту.

“На сьогоднішній момент у справі Шеремета, у частині, у виділеному епізоді матеріали відкріті для захисту і передані до суду. Давайте припинимо будь-які політичні спекуляції, тому що це справа вкрай складна, дуже сенситивна, і давайте дамо можливість захисту реалізувати свої аргументи, а обвинуваченню – реалізувати свої аргументи і суд ухвалить рішення”, – підкреслив керівник МВС.

“Ми не будемо виносити рішення в нашій країні в світові активності на суді в Стерненка, на суді у Шеремета або банді “Арташ”. Ми будемо ухвалювати рішення з огляду на факти”, – сказав Аваков.