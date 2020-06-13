Володимир Остапчук відверто розповів про зіркову хворобу

Український шоумен та телеведучий Володимир Остапчук дав відверте інтерв’ю для видання “theLime”.

Чоловік нарешті розповів чому вирішив надати розголосу особисте життя та наважився розсекретити ім’я нової коханої дівчини. Ба більше, Володимир нарешті розповів про свою “зіркову хворобу”.

За словами шоумена, він не планував привселюдно обговорювати свої стосунки, однак, він впевнений, що його приватне життя та стосунки стали надбанням громадськості. Володимир зауважив, що його колишня дружина Олена Войченко перша вирішила дати інтерв’ю після їх розлучення, у зв’язку з чим він не міг стояти осторонь.

Також чоловік прокоментував чутки про те, що він намагається, нібито, нагадати усім про себе. Знаменитість зазначила, що вони з Христею прийняли запрошення від Каті Осадчої, аби нарешті відповісти на всі питання, які виникли у їх прихильників та зняти з себе усі звинувачення.

“Не побоявся і прийшов.”

Ба більше, чоловік розповів про “зіркову хворобу” після пісенного конкурсу “Євробачення 2017”, де Володимир був ведучим. Шоумен зауважив, що Сергій Перман поставив знаменитість на місце та обговорив з ним його поведінку.

“Вова, попустись”, – сказав Сергій.

: wona.com.ua

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