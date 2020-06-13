«Лободадзе»: стала відома «справжня» прізвище популярної української співачки

Яскрава співачка, солістка групи «А-Студіо» Кеті Топурія, яка нібито є дочкою «злодія в законі» Андро Санодзе (Топурія), близького до угруповання розстріляного в Москві Діда Хасана, вирішила розширити ряди грузин» в російському шоу-бізнесі і заявила про те, те, що прізвище української співачки Світлани Лободи насправді — Лободадзе.

Для цього солістка «А-Студіо» зняла коротку Stories, в якій поділилася новиною про те, що її подруга випустила новий фільтр для Instagram, і обмовилася, що справжнє прізвище виконавця — Лободадзе.

«Наша подружка Світлана Лободадзе, це її справжнє прізвище, хто не знає, випустила новий фільтр, подивіться», — розповіла Топурія.

Очевидно, Кеті вирішила скористатися тим фактом, що Світлана неодноразово висловлювалася з приводу свого імені, помічаючи, що не дуже любить його, так як воно повною мірою відображає суть її жвавого і запального характеру.

Але в той же час прізвищем ж артистка пишається, тому і вибрала його в якості основного псевдоніма.

Але невже тепер Світлана вирішила на догоду кримінальним авторитетам поміняти і свою українську прізвище?

Сумніви почали виникати після того, як Лобода репостнула собі відео Топурії — тим самим, очевидно, схвалюючи її версію.

Але в той же час думки передплатників Топурії розділилися: одні припускають, що Лобода може носити «не цілком слов’янську» прізвище, інші ж упевнені, що артиста просто пожартувала, так як прізвище звучить по-дурному.

«Очевидно, що Топурія жарт закинула», «Звучить ерундово», «Враховуючи зовнішність Світлани, цілком може бути і Лободадзе», «І раніше було зрозуміло, що не цілком слов’янка», — іронізують вони.

Ймовірно, дати відповідь на питання зможе тільки сама Світлана — якщо вважатиме, що «жарт» занадто затягнулася.