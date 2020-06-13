Бразилія стала другою у світі з жертв від COVID-19

Бразилія вийшла на друге місце у світі за смертністю від коронавірусу.

Станом на суботу, 13 червня, там померла вже 41 901 особа, свідчать дані сайту Worldometers.

Перше місце, як і раніше, у США – 116 825 померлих.

За кількістю виявлених випадків зараження Бразилія на іншому місці – 828 810 інфікованих.

За добу у світі знову зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – майже 141 тисячу.

Всього в світі коронавірусом заразилася 7 739 831 особа, 428 337 хворих померли, 3 966 262 особини одужали.