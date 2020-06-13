Археологи обнаружили остатки старейшего театра Лондона

“Красный лев” использовался в качестве театра недолго.

Раскопки, которые проводились в 2019 году на востоке Лондона, привели к обнаружению остатков старейшего театра британской столицы — археологи наткнулись на руины театра “Красный лев”, который был построен в 1567 году. Об удивительной находке ученых пишет издание The Independent.

Археологическое исследование, итогом которого стало обнаружение руин древнего театра, проводилось еще в прошлом году. Но только сейчас ученые смогли с уверенностью сказать, что находка в районе Уайтчепел, что на востоке Лондона, является руинами “Красного льва”.

Ученые откопали, в частности, стену, размер которой совпал с сохранившимися описаниями “Красного льва”, а также характерный для театров зал, состоящий из нескольких уровней. Плюс, археологи нашли фрагменты стеклянных кубышек, которые использовались в качестве кассы — посетители бросали в них монеты, чтобы попасть на спектакль.

Из исторических документов известно, что “Красный лев” использовался в качестве театра недолго — всего около десяти лет. Затем его основатель Джон Брейн создал более крупный театр, а помещение “Красного льва” использовалось для проведения собачьих боев. Это подтверждается останками собак, обнаруженными рядом с театром. Некоторые из костей хорошо сохранились, благодаря чему ученые смогли получить представления о популярной в те времена жестокой забаве.

: lenta.ua