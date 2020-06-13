В Україні новий коронавирусный антирекорд: прийняті важливі рішення

В Україні 12 червня коронавирусную інфекцію підтвердили у 763 пацієнтів, з них 124 медпрацівника, хворих дітей немає.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, констатувавши встановлення нового антирекорду захворюваності.

Лідерами по поширенню захворювання залишаються Львівська (+132 нових випадків), Закарпатська області (+77 випадків) і Київ (+72 випадки).

За словами міністра, на 13 червня призначено засідання всеукраїнської комісії з питань надзвичайних ситуацій, яка повинна дати відповідні рекомендації регіональним комісіям.

На даний момент вирішено скасувати пробне ЗНО (повинно було відбутися 15 і 17 червня), а також відстрочити відкриття кінотеатрів.

Одночасно уряд відмовився від обов’язкового обсервації прибувають з-за кордону і з території ОРДЛО. Тим не менш іноземцям в’їзд дозволений при наявності у них поліса страхування витрат на лікування.