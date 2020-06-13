Хабар керівникам НАБУ і САП: справа хотіли закрити до дня народження Злочевського

До справи про пропозицію хабара в 6 мільйонів доларів керівникам НАБУ і САП за закриття провадження проти екс-міністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

Про це розповіли керівник САП Назар Холодницький і НАБУ Артем Ситник на брифінгу в суботу

Як розповів Ситник, справу стосовно Злочевського спочатку розслідували ГПУ, а потім воно було передано в НАБУ. Слідство у цій справі було зупинено, так як відбувався розшук підозрюваних.

Суть підозри, за яким пропонувалася неправомірна вигода полягає в причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, який видавався на «РеалБанк» та легалізації цих коштів.

Ситник зазначив, що, згідно з вимогами зловмисників, виробництво по Злочевського повинно було бути закрито саме до 14 червня, коли він святкує день народження.

НАБУ і САП використовували для викриття затриманих підроблену постанову про припинення виробництва, оскільки перед передачею грошей вони хотіли переконатися, що провадження закрито.

У цій справі затримано три людини, в тому числі перший заступник начальника управління Державної податкової служби в Києві. Йому оголошено про підозру у ч. 4 ст. 369 КК україни (пропозиція хабара), санкція передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

Двоє інших людей, за даними слідства, є довіреними особами Злочевського. Один з них мав або має відношення до компанії Burisma, інший – колишній працівник ГФС.

При цьому перевіряється причетність до злочину працівників Офісу генпрокурора.

Холодницький: «Ми були здивовані, що саме з цього виробництва в період, коли відбувалися слідчі і процесуальні дії під нашим керівництвом, в Офісі генпрокурора з флешки одного з працівників, що обіймає адміністративну посаду в Офісі генпрокурора, був онлайн-моніторинг ЄРДР з приводу того, чи дійсно це рішення не тільки на папері, а зазначено в ЄРДР.

Я сподіваюся, що генеральний прокурор, який вміє проводити службові розслідування оперативно, на цей раз не засекретит їх, а і проведе службове розслідування з цього ганебного факту, і повідомить суспільству, чи є склад правопорушення».

12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання колишнім високопоставленим чиновником попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ і керівнику САП Назару Холодницкому в розмірі $ 6 млн.

Хабар давали за закриття справи щодо «Бурисмы» (Burisma Holdings), екс-міністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ГФС в Києві Миколи Ільяшенко.