Ситник і Холодницький розповіли про «рекордний хабар в історії України»

За фактом рекордного хабара 6 мільйонів доларів керівництву НАБУ і САП затримали трьох осіб. Гроші пропонувалися за закриття кримінальної справи, в якій фігурує екс-міністр уряду Азарова Микола Злочевський.

Про це повідомили на брифінгу керівники НАБУ і САП.

Хабар призначався за закриття епізоду, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого «Реал Банку». Сама справа було зареєстровано 3 червня 2020 року.

«Чому такий поспіх? Тому що завтра у пана Злочевського день народження і був план досягти максимального результату і закрити кримінальне провадження та забезпечити повернення Злочевського в Україну», — розповів Ситник. За словами глави НАБУ, під час дачі хабара було затримано три людини.





«Перший затриманий — це працівник державної податкової служби, він працює першим заступником начальника ГУ ГФС в Києві, друге мало відношення, зараз це перевіряється, до компанії Burisma, і є довіреною особою Злочевського, і третя особа теж працівник ГФС і також довірена особа Злочевського», — розповів Ситник. Ситник також зазначив, що це рекордний хабар в історії України.